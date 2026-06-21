Из Курской области впервые экспортировали мясо на Филиппины

Предприятие из Железногорского района Курской области впервые экспортировало мясную продукцию на Филиппины. Такое сотрудничество отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Отправлены 22 образца свиной продукции, в том числе карбонад, шейка, лопатка и грудинка. На каждую позицию оформлены экспортные ветеринарные сертификаты. Груз доставляют автомобильным и авиационным транспортом. Качество и безопасность мяса подтвердили протоколы испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — отметила руководитель финансового отдела группы компаний «Агропромкомплектация» Элеонора Машкина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.