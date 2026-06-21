Из Курской области впервые экспортировали мясо на Филиппины

Это предприятие активно работает и на других рынках. За 2026 год оно уже экспортировало около 14 тысяч тонн мясной продукции. Основные покупатели находятся во Вьетнаме, Гонконге, Грузии и Либерии. Завод имеет аттестацию на право поставок в страны Персидского залива и государства ЕАЭС.