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Из Курской области впервые экспортировали мясо на Филиппины

Груз доставляют автомобильным и авиационным транспортом.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие из Железногорского района Курской области впервые экспортировало мясную продукцию на Филиппины. Такое сотрудничество отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Отправлены 22 образца свиной продукции, в том числе карбонад, шейка, лопатка и грудинка. На каждую позицию оформлены экспортные ветеринарные сертификаты. Груз доставляют автомобильным и авиационным транспортом. Качество и безопасность мяса подтвердили протоколы испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — отметила руководитель финансового отдела группы компаний «Агропромкомплектация» Элеонора Машкина.

Это предприятие активно работает и на других рынках. За 2026 год оно уже экспортировало около 14 тысяч тонн мясной продукции. Основные покупатели находятся во Вьетнаме, Гонконге, Грузии и Либерии. Завод имеет аттестацию на право поставок в страны Персидского залива и государства ЕАЭС.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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