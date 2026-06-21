«Я буквально гнила дома»: жительница Новосибирска рассказала, как игровая зависимость разрушила её жизнь

Переломным моментом для Екатерины стали переезд в Новосибирск и поступление в университет. Появилось больше свободного времени, исчез контроль: никто не напоминал о сне, не ограничивал время за компьютером. Екатерина начала играть часами. На втором курсе она познакомилась с игрой «League of Legends» и перешла в онлайн-формат. Эта многопользовательская компьютерная игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), разработанная компанией Riot Games и выпущенная в 2009 году, считается одной из самых популярных ПК-игр в мире. По данным на 2022 год, в неё играют 180 миллионов человек, а ежедневно на серверы заходят 32 миллиона игроков. Суть игры проста: две команды по пять человек сражаются на карте под названием «Ущелье призывателей». Каждый участник управляет одним персонажем — «чемпионом», обладающим уникальными способностями. Задача команды — последовательно уничтожать вражеские строения и прорваться к главному зданию противника.