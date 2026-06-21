«Я буквально гнила дома»: жительница Новосибирска рассказала, как игровая зависимость разрушила её жизнь

Каждый вечер Екатерина садилась за компьютер с одной мыслью: «Только один матч». Но один матч превращался в пять, затем в десять. Часы пролетали незаметно. Вот уже три часа ночи, а завтра — лекция по важной дисциплине. В игре девушка чувствовала себя героем: там её ценили, там она добивалась побед. В реальной же жизни Екатерина — студентка, которая прогуливает занятия и теряет интерес ко всему вокруг.
Зависимость онлайн.
Погружаться в виртуальный мир девушка начала постепенно. В детстве её привлекали простые платформенные игры и проекты типа «укажи и щёлкни». Позже, когда появились сложные RPG-проекты, она буквально ждала возможности сесть за компьютер и не хотела отходить от него.
«Когда я находилась в школе, то думала только о том, как вернусь домой и смогу поиграть», — вспоминает она.
Переломным моментом для Екатерины стали переезд в Новосибирск и поступление в университет. Появилось больше свободного времени, исчез контроль: никто не напоминал о сне, не ограничивал время за компьютером. Екатерина начала играть часами. На втором курсе она познакомилась с игрой «League of Legends» и перешла в онлайн-формат. Эта многопользовательская компьютерная игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), разработанная компанией Riot Games и выпущенная в 2009 году, считается одной из самых популярных ПК-игр в мире. По данным на 2022 год, в неё играют 180 миллионов человек, а ежедневно на серверы заходят 32 миллиона игроков. Суть игры проста: две команды по пять человек сражаются на карте под названием «Ущелье призывателей». Каждый участник управляет одним персонажем — «чемпионом», обладающим уникальными способностями. Задача команды — последовательно уничтожать вражеские строения и прорваться к главному зданию противника.
«Поражение вызывало у меня злобу и раздражение, а победа — резкий эмоциональный подъём. Именно эта смена состояний меня и удерживала, — рассказывает Екатерина. — Игра перестала быть способом отдыха и стала пространством, в котором я искала эмоции, отсутствующие в повседневной жизни».
Цена виртуальных побед.
Последствия не заставили себя ждать. Первый удар приняла на себя учёба. Екатерина начала систематически пропускать занятия, а на третьем курсе была вынуждена уйти в академический отпуск.
«Около полутора лет я фактически не усваивала учебный материал. Я знала, что ситуация кошмарная, но не предпринимала шагов к изменению. Скрывала реальное положение дел от родителей: говорила об учёбе расплывчато и долго не признавалась, что пропускаю занятия», — сообщает героиня.
За всё время на внутриигровые покупки (скины, боевые пропуски) у девушки ушло не менее 35 тысяч рублей. Она признаётся, что могла бы отложить эти деньги, но радость от покупки цифрового предмета казалась важнее.
В период активной зависимости Екатерина практически не следила за своим физическим здоровьем. Базовая потребность — движение — исчезла полностью. По словам девушки, она проводила за компьютером по 10−12 часов без перерыва. Она жила в «перевёрнутом» мире: просыпалась в 15:00, вставала с кровати к 19:00, включала компьютер в 20:00 и вела игровую сессию до 9:00 утра. Хронический недосып стал нормой.
«У меня была бессонница, — делится героиня. — А когда удавалось заснуть, я продолжала играть даже во сне».
Сколиоз стал одним из первых серьёзных диагнозов. К этому добавились постоянные головные боли от перенапряжения и усталость глаз. Из-за постоянного сидения в неправильной позе позвоночник начал искривляться. При сидячем образе жизни риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата возрастает на 40−50 процентов.
Боли в теле стали постоянным спутником. Напряжение в шее и плечах, онемение рук — типичные последствия долгого сидения за компьютером. Питание также отошло на второй план. Девушка признаётся, что могла сутками не есть, перебиваясь мелкими перекусами.
«Я буквально гнила дома», — с горечью вспоминает Екатерина.
Изоляция усугубляла состояние: она перестала выходить на улицу, а единственным «живым» общением были тиммейты по игре.
Прозрение и путь к восстановлению.
Взяв академический отпуск и столкнувшись с необходимостью выживать во взрослом мире, девушка была вынуждена изменить свои ежедневные привычки. Устройство на работу стало тем внешним фактором, который вернул режим в её жизнь. Необходимость ежедневно присутствовать на работе заставила её выходить из дома. Это разрушило изоляцию, подпитывавшую зависимость. А реальные задачи — дедлайны, общение с коллегами — начали вытеснять виртуальные цели.
«Хоть теперь я играю намного меньше, я благодарна этой игре за эмоции, которые она мне подарила. Сейчас меня уже нельзя назвать новичком — ощущения от игры совсем другие. Но тогда, в самом начале, опыт был непередаваемым. Я нисколько не жалею, что играла. Жалко только, что из-за этого пострадала моя личная жизнь. Виртуальный мир не должен влиять на реальность», — рассказывает Екатерина.
Как зависимость берёт верх.
Психолог Светлана Гореликова утверждает, что история Екатерины является классическим паттерном формирования зависимости. Когда человек начинает искать в игре не удовольствие, а острые перепады эмоций, его психика привыкает к этому допингу. Реальная жизнь перестаёт давать такой же отклик, и геймер бессознательно выбирает виртуальный мир.
По словам специалиста, у зависимого постепенно стирается грань между «хочу поиграть» и «не могу остановиться». Он теряет контроль над временем, пропускает приёмы пищи, отказывается от встреч с друзьями, а на попытки близких вмешаться реагирует агрессией или ложью.
«Зависимый человек испытывает постоянное желание играть. У него пропадает интерес к общению с друзьями, к работе, к семье, — добавляет эксперт в разговоре с корреспондентом Сиб.фм. — Он может врать близким, не рассказывать о точном количестве часов, проведённых в игре».
Светлана Гореликова подчёркивает, что финансовые проблемы также являются одним из типичных признаков зависимости. Человек начинает брать кредиты, занимать деньги у знакомых, скрывать траты от семьи. Это неизбежно приводит к конфликтам с родственниками. При этом на раннем этапе зависимость не всегда проявляется сразу в виде полного отказа от повседневной жизни — человек ещё может сохранять внешние признаки нормального поведения, что часто мешает близким вовремя заметить проблему.
Шаги к выходу из виртуального плена.
Если вы узнали себя или своего близкого в истории Екатерины, психолог Светлана Гореликова даёт двенадцать советов, которые могут помочь в борьбе с зависимостью:
1. Признайте наличие проблемы. Без честного диалога с самим собой любые ограничения будут временными.
2. Установите жёсткий график. Верните себе нормальный цикл сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, даже если очень хочется поиграть ночью.
3. Работайте интервалами: 45 минут концентрации — 15 минут перерыва. Во время перерыва делайте что угодно, кроме игр.
4. Отключите уведомления. Выключите звуки и баннеры из игр на телефоне и компьютере, чтобы ничто не напоминало о них.
5. Смените обстановку. Если есть возможность, поживите пару недель у родственников или друзей, где нет вашего игрового компьютера.
6. Найдите физическую активность. Спорт — лучший способ получить легальный дофамин. Начните с простой зарядки по утрам или прогулок.
7. Восстановите общение. Позвоните старым друзьям. Живой контакт лечит одиночество лучше любого чата.
9. Ведите дневник эмоций. Записывайте, что именно толкает вас к игре: скука, обида, усталость. Осознание триггера — это почти победа.
10. Научитесь говорить «нет». Если друзья зовут в игру, вежливо отказывайтесь, предлагая альтернативу.
11. Используйте правило «десяти минут». Когда возникает острое желание сесть за игру, скажите себе: «Я сделаю это через десять минут, а пока помою посуду или прогуляюсь». Часто импульс проходит.
12. Обратитесь к специалисту. Психолог поможет найти корень проблемы и проработать травмы.