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В ДР Конго количество заболевших Эболой превысило 950

В провинции Итури зарегистрировано 23 новых случая заболевания Эболой.

Источник: Комсомольская правда

В Демократической Республике Конго число заболевших Эболой превысило 950 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения ДРК.

По данным ведомства, подтверждены 956 случаев заболевания. Количество умерших достигло 247 человек.

За сутки в провинции Итури, которая остается эпицентром нынешней вспышки, зарегистрировали 23 новых случая и два летальных исхода. Всего на этот регион приходится 874 случая Эболы и 201 смерть. Это около 91% от общего числа заболевших.

В больницах и медицинских изоляторах сейчас находится 391 пациент. Полностью выздоровели 92 человека.

При этом уровень отслеживания контактов заболевших пока составляет 69,3%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы этот показатель доходил до 95%.

Ранее в Израиле выявили первого человека с подозрением на заражение вирусом Эбола. Пациента изолировали и начали обследование по протоколам для особо опасных инфекций. В Минздраве страны подчеркивали, что подтвержденного случая заболевания пока нет. Окончательные результаты анализа должны получить в течение 48 часов.

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