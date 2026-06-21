В городе Елабуге открылся «Добро. Центр»

«Добро. Центр» открылся на базе молодежного центра «Барс» в городе Елабуге в Республике Татарстан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Совете Елабужского муниципального района.
Участники «Добро. Центра» смогут проходить профессиональное обучение, получить помощь в разработке инициатив, поиске партнеров и ресурсов для их реализации, современные инструменты для организации волонтерской работы и удобный доступ к единой цифровой платформе взаимодействия. Также появится возможность реализовать масштабные идеи — от локальных акций до городских программ.
«“Добро. Центр” — это движение, которое меняет мир изнутри. Мы верим, что вместе сможем сделать Елабугу еще лучше, а жизнь ее жителей — ярче и добрее», — отмечают организаторы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.