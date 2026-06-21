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В Балхаше приготовили казыбургер-рекордсмен весом 86,4 килограмма

На фестивале Balkhash Tour Fest — 2026 в Балхаше установлен новый гастрономический рекорд Казахстана.

Местные кулинары приготовили гигантский казыбургер весом 86,4 килограмма, передает DKNews.kz.

Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов Казахстана.

Гигантский бургер приготовили на глазах у гостей фестиваля.

Необычный кулинарный проект стал одной из самых ярких частей фестивальной программы.

По словам руководителя балхашского филиала компании Baurdak Аяна Нурбека, казыбургер получился действительно впечатляющих размеров.

Его параметры составили:

вес — 86,4 килограмма; высота — 39 сантиметров; диаметр — 89 сантиметров.

За процессом приготовления наблюдали многочисленные гости фестиваля.

Для рекордного блюда использовали несколько видов мяса.

Для создания гигантского казыбургера потребовалось большое количество ингредиентов.

В состав блюда вошли:

казы; говядина; куриное мясо; помидоры; свежая зелень; фирменный соус.

Кулинары отмечают, что главной задачей было не только установить рекорд, но и сохранить вкусовые качества блюда.

После рекорда казыбургер передадут на благотворительность.

После официальной регистрации достижения огромный казыбургер не останется просто выставочным экспонатом.

Организаторы сообщили, что блюдо разделят на части и передадут благотворительным фондам Балхаша.

Таким образом, гастрономический рекорд станет не только ярким событием фестиваля, но и поможет нуждающимся.

Чем запомнится Balkhash Tour Fest — 2026.

Фестиваль Balkhash Tour Fest уже не первый год привлекает внимание туристов, предпринимателей и любителей национальной кухни. Подобные рекорды помогают популяризировать гастрономические традиции Казахстана, привлекать гостей в регион и создавать дополнительный интерес к туристическому потенциалу Балхаша.