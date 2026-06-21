В Балхаше приготовили казыбургер-рекордсмен весом 86,4 килограмма

Местные кулинары приготовили гигантский казыбургер весом 86,4 килограмма, передает DKNews.kz.
Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов Казахстана.
Гигантский бургер приготовили на глазах у гостей фестиваля.
Необычный кулинарный проект стал одной из самых ярких частей фестивальной программы.
По словам руководителя балхашского филиала компании Baurdak Аяна Нурбека, казыбургер получился действительно впечатляющих размеров.
Его параметры составили:
вес — 86,4 килограмма; высота — 39 сантиметров; диаметр — 89 сантиметров.
За процессом приготовления наблюдали многочисленные гости фестиваля.
Для рекордного блюда использовали несколько видов мяса.
Для создания гигантского казыбургера потребовалось большое количество ингредиентов.
В состав блюда вошли:
казы; говядина; куриное мясо; помидоры; свежая зелень; фирменный соус.
Кулинары отмечают, что главной задачей было не только установить рекорд, но и сохранить вкусовые качества блюда.
После рекорда казыбургер передадут на благотворительность.
После официальной регистрации достижения огромный казыбургер не останется просто выставочным экспонатом.
Организаторы сообщили, что блюдо разделят на части и передадут благотворительным фондам Балхаша.
Таким образом, гастрономический рекорд станет не только ярким событием фестиваля, но и поможет нуждающимся.
Чем запомнится Balkhash Tour Fest — 2026.
Фестиваль Balkhash Tour Fest уже не первый год привлекает внимание туристов, предпринимателей и любителей национальной кухни. Подобные рекорды помогают популяризировать гастрономические традиции Казахстана, привлекать гостей в регион и создавать дополнительный интерес к туристическому потенциалу Балхаша.