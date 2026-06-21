В Балхаше приготовили казыбургер-рекордсмен весом 86,4 килограмма

Фестиваль Balkhash Tour Fest уже не первый год привлекает внимание туристов, предпринимателей и любителей национальной кухни. Подобные рекорды помогают популяризировать гастрономические традиции Казахстана, привлекать гостей в регион и создавать дополнительный интерес к туристическому потенциалу Балхаша.