В школе села Радьковка в Белгородской области откроют агротехкласс

Глава Прохоровского муниципального округа Антон Кулев провел рабочее заседание, на котором обсудили будущее пространство: как грамотно зонировать помещение, где разместить лабораторную зону, учебные столы и современное оборудование. Также участники мероприятия рассмотрели цветовые решения, эргономику и визуальное оформление, чтобы кабинет был не только современным и функциональным, но и комфортным для обучения. Реализовать проект планируется вместе с сельскохозяйственным предприятием «Заря 2000».