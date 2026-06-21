В школе села Радьковка в Белгородской области откроют агротехкласс

Агротехнологический класс планируется открыть в школе села Радьковка Белгородской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Глава Прохоровского муниципального округа Антон Кулев провел рабочее заседание, на котором обсудили будущее пространство: как грамотно зонировать помещение, где разместить лабораторную зону, учебные столы и современное оборудование. Также участники мероприятия рассмотрели цветовые решения, эргономику и визуальное оформление, чтобы кабинет был не только современным и функциональным, но и комфортным для обучения. Реализовать проект планируется вместе с сельскохозяйственным предприятием «Заря 2000».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.