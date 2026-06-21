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Поздравление губернатора Михаила Котюкова и председателя Заксобрания края Алексея Додатко с Днём медицинского работника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежедневно вы принимаете ответственные решения, совершаете маленькие и большие подвиги, чтобы вернуть людям здоровье, уверенность в будущем и радость полноценной жизни.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежедневно вы принимаете ответственные решения, совершаете маленькие и большие подвиги, чтобы вернуть людям здоровье, уверенность в будущем и радость полноценной жизни.

За каждым успехом стоит работа целой команды — врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов, администраторов. Благодаря слаженности всех звеньев пациенты получают своевременную помощь.

Мы гордимся достижениями краевой медицины. Это внедрение передовых методов лечения и цифровых технологий, планомерное повышение доступности и качества услуг. Особое внимание уделяется заботе о материнстве и детстве, борьбе с тяжёлыми заболеваниями, модернизации инфраструктуры и поддержке молодых кадров. Сегодня мы вместе создаём систему здравоохранения, ориентированную на человека, — эффективную и надёжную.

Спасибо вам за верность профессии и служение людям! Желаем новых побед, неиссякаемых сил и добрых событий!