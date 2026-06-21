Поздравление губернатора Михаила Котюкова и председателя Заксобрания края Алексея Додатко с Днём медицинского работника

Мы гордимся достижениями краевой медицины. Это внедрение передовых методов лечения и цифровых технологий, планомерное повышение доступности и качества услуг. Особое внимание уделяется заботе о материнстве и детстве, борьбе с тяжёлыми заболеваниями, модернизации инфраструктуры и поддержке молодых кадров. Сегодня мы вместе создаём систему здравоохранения, ориентированную на человека, — эффективную и надёжную.