Паромная переправа через Керченский пролив временно приостанавливает работу

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 июня, Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате четыре человека погибли, 28 пострадали. Одной из целей стал паром «Панагия», находившийся на Керченской паромной переправе. Там погиб один человек и еще один был ранен. Кроме того, пострадал нефтяной терминал в поселке Чушка, где после атаки начался пожар.