В Сарапульском районе Удмуртии диспансеризацию прошли более 4000 человек

Более 4 тысяч человек с начала года прошли диспансеризацию в Сарапульском районе Удмуртии. При поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» такие осмотры становятся доступнее, сообщили в районной администрации.
Диспансеризация позволяет выявить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкопатологий и других заболеваний до того, как они дадут о себе знать. В зависимости от возраста и пола жителям района предлагают пройти комплекс исследований. Среди них — измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография или рентген легких, ЭКГ, осмотр у терапевта с оценкой рисков, скрининг на онкологические заболевания.
С начала года при проведении диспансеризации взрослого населения врачи выявили 69 случаев хронических неинфекционных заболеваний. В их числе — болезни системы кровообращения и органов дыхания, сахарный диабет второго типа. Всем пациентам даны рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике обострений хронических заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.