В Сарапульском районе Удмуртии диспансеризацию прошли более 4000 человек

Диспансеризация позволяет выявить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкопатологий и других заболеваний до того, как они дадут о себе знать. В зависимости от возраста и пола жителям района предлагают пройти комплекс исследований. Среди них — измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография или рентген легких, ЭКГ, осмотр у терапевта с оценкой рисков, скрининг на онкологические заболевания.