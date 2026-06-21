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Биолог объяснил, как защититься от опасных обезьян в Таиланде

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать нападения смертельно опасных обезьян в Таиланде.

Ранее сообщалось, что 35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем, которая снималась в таких сериалах, как «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья», могла скончаться после укуса обезьяны в Таиланде.

Женщины не стало 15 июня, на следующий день после своего дня рождения. На коже левой руки были следы после укуса животного. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Сафонов рассказал, что обезьяны в Таиланде могут передавать бешенство или обезьяний герпес. После укуса необходимо в течение суток сделать прививку.

Биолог отметил, что проблема заключается в туристах, а не в приматах.

«Например, их нельзя кормить. И, кстати, нельзя им улыбаться, потому что показ зубов — это акт агрессии у приматов. Также нельзя пытаться погладить их или сделать с ними селфи», — отметил он.

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