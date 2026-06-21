Нижегородец Ролан Зиннатов выиграл Гран-при по самбо. Соревнования лучших спортсменов прошли в Краснодаре. На коврах встречались спортсмены из разных стран — сильнейшие представители классического и боевого самбо, победители и призёры крупнейших турниров.
Свой поединок выиграл в Краснодаре кстовчанин Ролан Зиннатов. Его специализация — боевое самбо. В весе до 71 килограмма Ролан превзошёл Шерзата Кудайбердиева из Кыргызстана.
В этом году Ролану Зиннатову было присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».