Нижегородец Ролан Зиннатов выиграл Гран-при по самбо. Соревнования лучших спортсменов прошли в Краснодаре. На коврах встречались спортсмены из разных стран — сильнейшие представители классического и боевого самбо, победители и призёры крупнейших турниров.