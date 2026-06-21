Пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Королешин рассказал, что расплакался, когда бойцы ВС РФ накормили его хлебом.
Он добавил, что сразу после сдачи в плен ему оказали первую медицинскую помощь.
— Увидел хлеб, то аж заплакал. Ну потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали, — рассказал украинский военный в беседе с РИА Новости.
2 июня сообщалось, что группа иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сдалась в плен российским военным на Запорожском направлении. В момент сдачи в плен они находились на позициях к югу от Запорожья.
Позже стало известно, что украинские военные с помощью беспилотников ликвидировали группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским военным на территории Запорожской области.
Украинские военнослужащие погибли, утонув в реке Псел в районе населенного пункта Мирополье, когда получили приказ переплыть ее в бронезащите. При этом командование бригады сообщило родственникам солдат ВСУ о происшествии лишь после того, как ВС РФ освободили населенный пункт.