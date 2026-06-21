Пленный солдат ВСУ расплакался, когда бойцы ВС России накормили его хлебом

Украинские военнослужащие погибли, утонув в реке Псел в районе населенного пункта Мирополье, когда получили приказ переплыть ее в бронезащите. При этом командование бригады сообщило родственникам солдат ВСУ о происшествии лишь после того, как ВС РФ освободили населенный пункт.