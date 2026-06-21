Волгоградцы 21 июня пройдут крестным ходом с чудотворной иконой

Напомним, святыню накануне доставили в Волгоград из Урюпинска на торжества, посвященные памяти святых, в земле Волгоградской просиявших. Этот праздник отмечается в третье воскресенье после Пятидесятницы и в этом году выпал на 21 июня. Он также совпал с праздником явления иконы Божией Матери «Урюпинская», которое празднуется в эти выходные.