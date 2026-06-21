В Волгограде снесут храм ради двух корпусов культурного центра

Волгоградцы смогут ознакомиться с проектом и направить предложения. Экспозиция будет работать с 25 июня по 7 июля в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: улица Порт-Саида, 7а, в будни с 10:00 до 12:00.