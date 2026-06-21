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В Волгограде снесут храм ради двух корпусов культурного центра

Работы будут вестись в Комсомольском саду.

В центре Волгограда планируют изменить планировку части Комсомольского сада. По проекту существующий храм иконы Урюпинской Божией Матери и другие религиозные сооружения предлагается снести, а на территории разместить новый культурно-просветительский центр с религиозными объектами.

Документация опубликована для проведения общественных обсуждений. Территория изменений составляет 1,61 гектара. Проект предусматривает строительство двух корпусов культурно-просветительского центра, церкви, воскресной школы, библиотеки, иконописной мастерской и других объектов. Новую церковь планируют разместить на участке 440 квадратных метров, площадь здания составит 290 квадратных метров.

В документах указано, что существующие объекты религиозного назначения, включая часовню в честь иконы Урюпинской Божией Матери, церковную лавку и религиозное сооружение, предлагаются к сносу, — пишет v1.ru.

Общественные обсуждения пройдут с 25 июня по 8 июля в заочном формате.

Волгоградцы смогут ознакомиться с проектом и направить предложения. Экспозиция будет работать с 25 июня по 7 июля в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: улица Порт-Саида, 7а, в будни с 10:00 до 12:00.

Обращения также можно направить через официальный сайт администрации города.

Ранее сообщалось о народных приметах на сегодняшний день, 21 июня 2026 года.