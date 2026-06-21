В Красноярске продлили режим НМУ до вечера 22 июня

В Красноярске продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
Кроме столицы региона, НМУ продлевается в ряде городов и районов края. Смог окутал регион из-за бушующих на севере лесных пожаров. При этом высокий класс опасности сохраняется. Этому способствует сухая и жаркая погода.
В период НМУ предприятия должны снизить промышленные выбросы. Жителям рекомендуют оставаться дома.
Напомним, опубликованы фото городов и поселков Красноярского края, которые окутала дымка.