В Уфе состоится фестиваль «Сила семьи героев»

«Фестиваль “Сила семьи героев” — это возможность сказать спасибо тем, кто ждет и верит, кто держит дом и воспитывает детей, пока их близкие защищают страну. Мы знаем, как важна для таких семей поддержка — не только материальная, но и эмоциональная, человеческая», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ирина Небогатова.