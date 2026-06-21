В Уфе состоится фестиваль «Сила семьи героев»

Фестиваль «Сила семьи героев» для участников СВО и их близких пройдет в Уфе 4 июля в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Мероприятие будет посвящено Дню семьи, любви и верности. С 11:00 на площадке фестиваля начнут работать игровые пространства для детей, консультационные зоны с участием психологов и юристов, творческие локации. В 12:30 состоится торжественная часть мероприятия. На сцену выйдут семьи участников СВО с подготовленными концертными номерами. Также на мероприятии будет работать фотозона.
«Фестиваль “Сила семьи героев” — это возможность сказать спасибо тем, кто ждет и верит, кто держит дом и воспитывает детей, пока их близкие защищают страну. Мы знаем, как важна для таких семей поддержка — не только материальная, но и эмоциональная, человеческая», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ирина Небогатова.
Мероприятие состоится во Дворце молодежи Башкирского государственного аграрного университета. Вход для желающих свободный. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.