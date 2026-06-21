Иран предупредил США о потенциальном перекрытии энергопотоков на Ближнем Востоке

Ранее KP.RU писал, что ситуация вокруг Ормузского пролива стала одним из ключевых рисков после обострения между США и Ираном. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Любые перебои в судоходстве могут быстро ударить по ценам на энергоресурсы.