Белгидромет предупредил о жаре до +33 градусов в Беларуси

Белгидромет выпустил предупреждение на 21 июня об оранжевом уровне опасности из-за жары до +33 градусов. В первую очередь это касается запада Беларуси, Брестской и Гродненской областей. В Минске максимальные дневные температуры прогнозируются на уровне +29 градусов.
МЧС, в свою очередь, напомнил факторы опасности из-за жары выше 30 градусов. В их числе — отключение электричества из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Что касается здоровья людей, то в жару возрастает вероятность обострения сердечно-сосудистых болезней, тепловых ударов, гибель людей на воде при купании.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.
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