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Двое юных нижегородцев могут отправиться в арктическую экспедицию

Они стали финалистами проекта «Ледокол знаний».

Источник: Живем в Нижнем

Евгений Богдашов из Заволжья и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода могут отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

Юные нижегородцы прошли в финал проекта «Ледокол знаний», который собрал школьников и студентов со всего мира. Сначала участники выступили по одной из предложенных тем перед жюри, а затем их ждал интеллектуальный турнир.

Трек «Искатель» представили нижегородец Евгений Богдашов совместно с пермячкой Марией Акентьевой. Трек «Мастер» объединил Евгения Шишкина из Нижнего Новгорода и Ильшата Зайнетдинова из Республики Башкортостан.

Финал проекта состоится в Москве. Будет создано 16 команд для завершающих испытаний в формате дебатов. Победителей ожидает седьмая арктическая экспедиция уже в августе 2026 года.

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