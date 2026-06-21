Двое юных нижегородцев могут отправиться в арктическую экспедицию

Евгений Богдашов из Заволжья и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода могут отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».
Юные нижегородцы прошли в финал проекта «Ледокол знаний», который собрал школьников и студентов со всего мира. Сначала участники выступили по одной из предложенных тем перед жюри, а затем их ждал интеллектуальный турнир.
Трек «Искатель» представили нижегородец Евгений Богдашов совместно с пермячкой Марией Акентьевой. Трек «Мастер» объединил Евгения Шишкина из Нижнего Новгорода и Ильшата Зайнетдинова из Республики Башкортостан.
Финал проекта состоится в Москве. Будет создано 16 команд для завершающих испытаний в формате дебатов. Победителей ожидает седьмая арктическая экспедиция уже в августе 2026 года.
Ранее мы писали, что путешественник Федор Конюхов поднял флаг Нижегородской области над Антарктидой.