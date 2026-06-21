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Жительница Володарска потеряла 4 млн рублей, помогая подруге обналичить доход

Мошенники уговорили ее перевести деньги на сторонние счета.

Источник: Комсомольская правда

45-летняя жительница Володарска лишилась четырех миллионов рублей, пытаясь помочь подруге обналичить доход от инвестиций. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

— Все началось с того, что подруга попросила ее содействия в финансовых операциях. Когда банковские счета участниц заблокировали, лжесотрудники брокерской фирмы убедили женщину, что для разблокировки нужно перевести личные накопления на сторонние счета, — говорится в сообщении.

Однако и этого мошенникам оказалось недостаточно. Выманив у них все деньги, они уговорили жительницу Володарска еще и взять кредит на один миллион рублей. После того, как она перевела им и эти деньги, а доступ к заблокированным счетам так и не появился, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила свыше четырех миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция пытается отыскать виновных. Одновременно с этим они призывают нижегородцев быть бдительными и не попадать на уловки мошенников.