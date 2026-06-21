Жительница Володарска потеряла 4 млн рублей, помогая подруге обналичить доход

Однако и этого мошенникам оказалось недостаточно. Выманив у них все деньги, они уговорили жительницу Володарска еще и взять кредит на один миллион рублей. После того, как она перевела им и эти деньги, а доступ к заблокированным счетам так и не появился, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила свыше четырех миллионов рублей.