Жительница Володарска потеряла 4 млн рублей, помогая подруге обналичить доход

45-летняя жительница Володарска лишилась четырех миллионов рублей, пытаясь помочь подруге обналичить доход от инвестиций. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
— Все началось с того, что подруга попросила ее содействия в финансовых операциях. Когда банковские счета участниц заблокировали, лжесотрудники брокерской фирмы убедили женщину, что для разблокировки нужно перевести личные накопления на сторонние счета, — говорится в сообщении.
Однако и этого мошенникам оказалось недостаточно. Выманив у них все деньги, они уговорили жительницу Володарска еще и взять кредит на один миллион рублей. После того, как она перевела им и эти деньги, а доступ к заблокированным счетам так и не появился, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила свыше четырех миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция пытается отыскать виновных. Одновременно с этим они призывают нижегородцев быть бдительными и не попадать на уловки мошенников.