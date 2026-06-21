В Жиздре Калужской области обновили набережную

Набережную в городе Жиздре в Калужской области обновили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
На территории общественного пространства установили арочный вход и проложили экотропу. Также там обустроили прогулочный сквер, оборудовали спортивную и игровую площадки, смонтировали качели, лавочки, перголы, смотровую вышку и павильон. Отдельное внимание уделили освещению и озеленению.
Уточняется, что в Жиздре реализовали проект «Жив-Здрав». Работы, стартовавшие в мае 2025-го, завершились в начале летнего сезона 2026-го. Ранее «Жив-Здрав» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
«Главная идея проекта “Жив-Здрав” — объединить Старый и Новый город в единое рекреационное пространство, бережно сохранив уникальный исторический облик Жиздры. Архитектурные и планировочные решения подчеркивают связь времен: современные удобства органично вписаны в сложившийся городской контекст, а природные особенности территории стали ее главным достоинством», — добавили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.