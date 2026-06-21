Погода на старте недели: в Хабаровском крае будет тепло и почти без осадков

Очередная неделя первого летнего месяца начнется в Хабаровском крае при вполне благоприятном прогнозе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», день будет жарким и без существенных осадков. По предварительному прогнозу, температура на грядущей семидневке будет превышать норму на пару градусов.
В Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС ожидают ясный день 22 июня. Воздух в обеденные часы прогреется до +24..+26 °C, в ночные — не опустится ниже +11..+13 °C. Но будет дуть пока еще северо-восточный ветер до 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре предстоящая ночь пройдет при +10..+12 °C, днем столбик термометра покажет +22..+24 °C. Осадков не будет, а ветер ожидается северным, слабым.
На юге региона днем местами вероятен кратковременный дождь, но в основном — без существенных осадков. Воздух прогреется до +23..+25 °C, ночью — до +12..+14 °C. Ветер слабый, юго-восточного направления.
Северу края прогнозируют понедельник без существенных осадков. Ночью — в пределах +2..+11°C, днем около +9..+24°C. Ветер умеренный, различных направлений.
Тем временем вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до 21,2°C, а ее уровень составляет 171 см. Рядом с Комсомольском-на-Амуре гидрологи отмечают 130 см, а около Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края составляет 118 см.