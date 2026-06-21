Погода на старте недели: в Хабаровском крае будет тепло и почти без осадков

В Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС ожидают ясный день 22 июня. Воздух в обеденные часы прогреется до +24..+26 °C, в ночные — не опустится ниже +11..+13 °C. Но будет дуть пока еще северо-восточный ветер до 5−10 м/c.