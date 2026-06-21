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Из-за театрального фестиваля перекрыли дорогу в районе сквера имени Ивана Бунина в Воронеже

Ограничения продлятся до вечера 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 21 по 23 июня будет закрыто движение в районе сквера имени Ивана Бунина в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за проведения театрального фестиваля с 9:00 21 июня до 20:00 23 июня нельзя будет парковаться (останавливаться) и проезжать на участке дороги от улицы Платонова к скверу имени Бунина (в районе дома № 39 по улице Орджоникидзе).

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