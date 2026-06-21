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Казахстанские полицейские приютили велотуриста из Китая

В Восточно-Казахстанской области полицейские помогли туристу из Китая, который путешествовал на велосипеде к озеру Маркаколь, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вечером путешественник прибыл в Серебрянск и поставил палатку для ночлега. Из-за незнакомой обстановки он почувствовал тревогу и обратился за помощью по номеру 102.

На вызов приехали начальник отдела полиции Серебрянска Талгат Забитов и начальник отдела общественной безопасности Азамат Гали. Они выяснили ситуацию и решили помочь иностранному гостю.

Полицейские пригласили туриста переночевать у себя дома, обеспечили ему отдых и угостили национальными блюдами.

На следующий день путешественник продолжил путь к озеру Маркаколь. Он поблагодарил сотрудников полиции за помощь, внимание и гостеприимство.

В полиции отметили, что их работа заключается не только в обеспечении правопорядка, но и в помощи людям, которые оказались в непростой ситуации.

Ранее путешественников предупредили об опасных схемах обмана в Китае.