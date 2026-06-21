50 тысяч спасённых жизней и одна любовь: История врача, который обрёл счастье на СВО

На передовой, где каждый день — это борьба за жизнь, Евгений Веснин нашёл то, чего меньше всего ожидал в окопах, — свою судьбу. 40-летний кардиолог с Кубани, спасавший бойцов в самых горячих точках СВО, встретил на фронте не только испытания, но и любовь всей своей жизни. Ради этой встречи он оставил привычный уклад и сменил фронтовые будни на тихую семейную гавань в Барнауле. Об этом он рассказал «Народному фронут».