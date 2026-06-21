Рязанский кардиодиспансер получил мониторы для наблюдения за пациентами

Областной клинический кардиологический диспансер в Рязани оснастили новыми мониторами для наблюдения за пациентами, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В лечебном учреждении используют девять таких аппаратов. На мониторы оборудования выводятся такие параметры, как частота сердечных сокращений, дыхательных движений, неинвазивное артериальное давление, насыщение крови кислородом и температурные показатели.
«Современные прикроватные мониторы предназначены для постоянного контроля за состоянием пациентов. С их помощью можно быстро и качественно проводить наблюдение и диагностику тяжелых состояний. Оборудование позволяет оперативно реагировать на критические ситуации», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.
По его словам, аппараты задействованы в круглосуточном режиме. Если жизненные показатели пациента оказываются на критических значениях, то мониторы подают медперсоналу тревожный звуковой сигнал.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.