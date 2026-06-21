Три петербургских театра получили «Золотую маску» в категории «Малая форма»

В Омском государственном музыкальном театре вручили Российскую национальную премию «Золотая маска» за прошедший сезон. Как сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей, сразу три спектакля из Северной столицы получили награды по итогам конкурсного отбора.
Жюри под председательством Бориса Любимова отметило постановки в категории «Малая форма». Лауреатами премии стали: «Аида» Мариинского театра в режиссуре Джанкарло дель Монако, «Обломов» Александринского театра и «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана. По числу наград петербургские коллективы стали лидерами среди регионов-участников.