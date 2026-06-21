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Жительница Володарска лишилась 4 млн рублей при попытке помочь подруге

Она попросила содействия в финансовых операциях.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у жительницы Володарска 4 миллиона рублей. Женщина решила помочь подруге, которая «не могла сама» обналичить доход от инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Приятельница попросила нижегородку посодействовать ей в финансовых операциях. Когда банковские счета участниц были заблокированы, лжеброкеры убедили женщину перевести все деньги на сторонние счета.

Под предлогом финального этапа вывода средств аферисты заставили свою жертву оформить кредит почти на миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что 80-летнюю жительницу Бора лишили 5 млн рублей под предлогом перерасчета пенсии.