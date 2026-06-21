В аэропортах введут единые правила помощи пассажирам с инвалидностью

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила обслуживания пассажиров с ограничениями по здоровью в аэропортах и на воздушном транспорте. Приказ Минтранса устанавливает обязательные требования для авиакомпаний и аэропортов по сопровождению таких пассажиров на всех этапах поездки.
Одним из главных нововведений станет бесплатное резервирование мест в салоне самолета еще при покупке билета. Такая возможность будет предоставляться пассажирам, которые заранее уведомят перевозчика о своих ограничениях по здоровью. Если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания должна будет разместить его рядом без дополнительной оплаты.
Документ также закрепляет право на бесплатную перевозку протезов и средств, необходимых для ухода за ними. Эти предметы будут перевозиться без взимания дополнительных сборов.
Новые правила подробно описывают порядок сопровождения в аэропорту. В перечень обязательных услуг входят встреча у входа в терминал, помощь при регистрации и прохождении предполетных процедур, предоставление кресла-коляски, содействие при перемещении багажа и сопровождение до самолета. Аналогичная помощь должна оказываться и после прилета.
В Минтрансе рассчитывают, что единые требования устранят различия в обслуживании между аэропортами и перевозчиками. После вступления приказа в силу установленный перечень услуг станет обязательным для всех участников авиаперевозок.
Читайте также: «Аэрофлот», ВОИ и паралимпийцы обсудили доступную среду на воздушном транспорте.