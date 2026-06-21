В аэропортах введут единые правила помощи пассажирам с инвалидностью

Одним из главных нововведений станет бесплатное резервирование мест в салоне самолета еще при покупке билета. Такая возможность будет предоставляться пассажирам, которые заранее уведомят перевозчика о своих ограничениях по здоровью. Если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания должна будет разместить его рядом без дополнительной оплаты.