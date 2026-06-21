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Жители поселка в Ростовской области устроили праздник по случаю ремонта дороги

Жители донского поселка 13 лет ждали благоустройства улицы.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Сандата в Сальском районе устроили праздник по случаю появления асфальта. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала организатор торжества — местный педагог по вокалу.

Дончане добивались ремонта дороги на улице Мира в течение долгих тринадцати лет, обращаясь в разные инстанции. Когда на ней появился асфальт — решено было с размахом отметить это событие. Односельчане накрыли на улице столы, устроили танцы и конкурсы. Праздник так и назвали — «День дороги».

По словам людей, на двух соседних улицах тоже начался ремонт. Так что поводов для радости у местных жителей скоро прибавится.

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