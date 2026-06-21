Жители поселка в Ростовской области устроили праздник по случаю ремонта дороги

Дончане добивались ремонта дороги на улице Мира в течение долгих тринадцати лет, обращаясь в разные инстанции. Когда на ней появился асфальт — решено было с размахом отметить это событие. Односельчане накрыли на улице столы, устроили танцы и конкурсы. Праздник так и назвали — «День дороги».