Кангюй: цивилизация, которая заявила о себе спустя две тысячи лет

Между тем на территории современного Казахстана существовало государство, которое контролировало важнейшие торговые пути Евразии, обладало собственной письменностью, развитыми ремеслами, сложными религиозными представлениями и высоким искусством.
Речь идет о Кангюе — одном из крупнейших государственных образований Великой степи, история которого продолжает раскрываться благодаря уникальным археологическим открытиям.
Теме «Государство Кангюй в системе древних цивилизаций Центральной Евразии на Великом Шелковом пути» была посвящена уникальная лекция известного археолога, доктора исторических наук Александра Николаевича Подушкина, организованная общественным объединением «Охотники за петроглифами».
Александр Подушкин представил результаты многолетних исследований археологических памятников Южного Казахстана. Перед слушателями постепенно раскрывалась не просто совокупность отдельных находок, а целостная картина жизни государства Кангюй, существовавшего на территории современного Казахстана со II века до н. э. по IV век н. э.
По словам ученого, Кангюй занимал особое место на карте древней Евразии. Через его земли проходила северная ветвь Великого Шелкового пути, связывавшая империю Хань на востоке с государствами Центральной Азии и западным миром.
«Кангюй был не периферией древнего мира, а одним из важных центров евразийской цивилизации», — подчеркнул в своем выступлении Александр Николаевич.
Археологические исследования последних десятилетий позволяют все увереннее говорить о Кангюе как о сложном государственном образовании с собственной системой управления, развитой экономикой, международными связями и богатой духовной культурой. Одним из наиболее ярких памятников, представленных на лекции, стал храмово-культовый комплекс Шошактобе. Долгое время огромный холм скрывал под собой древнее святилище. Раскопки открыли каменные сооружения, культовые помещения, ритуальную керамику, курильницы, литейные тигли, бронзовые и серебряные изделия.
Особый интерес представляют находки, связанные с религиозной жизнью населения Кангюя. Среди них зороастрийские оссуарии, предназначенные для хранения костей после совершения погребального обряда. На отдельных слайдах были представлены материалы, связанные с культом предков, древними тамгами и почитанием хварны — божественной благодати и покровительства, широко известной в древнеиранской традиции.
Как отметил Александр Подушкин, археологические памятники позволяют изучать не только хозяйственную деятельность древних обществ, но и их мировоззрение, религиозные представления и духовную жизнь. Не менее впечатляющими стали материалы из катакомбных могильников Южного Казахстана. Археологи обнаружили погребальные камеры с человеческими останками, сосудами и богатым инвентарем. Благодаря работе антропологов удалось выполнить графические реконструкции внешности людей кангюйской эпохи. Спустя две тысячи лет жители древней степи вновь обрели лица. Однако одной из главных сенсаций лекции стали памятники письменности.
На протяжении многих лет историки были вынуждены изучать Кангюй главным образом по китайским письменным источникам. Ситуация изменилась после раскопок городища Культобе в Туркестанской области, где были обнаружены уникальные керамические кирпичи-таблицы с надписями, выполненными прото-согдийским, или кангюйским, письмом.
«Появление письменных документов свидетельствует о высоком уровне развития общества, наличии системы управления и сложной государственной организации», — подчеркнул исследователь.
Особое впечатление на аудиторию произвел момент, когда Александр Подушкин продемонстрировал один из таких артефактов непосредственно во время лекции. Держа в руках керамический кирпич с древним текстом, ученый словно сокращал расстояние между XXI веком и эпохой Кангюя. Перед слушателями находился не музейный снимок и не реконструкция, а подлинный письменный документ возрастом около двух тысяч лет.
Этот эпизод стал одним из самых запоминающихся моментов встречи. История перестала быть набором дат и научных терминов. Она буквально оказалась перед глазами аудитории. На одном из слайдов демонстрировался перевод знаменитой культобинской надписи, выполненный выдающимся британским исследователем Николасом Симс-Вильямсом. В тексте упоминаются строительство города, его правители, представители знати и важные события своего времени.
По словам Александра Николаевича, значение этих находок трудно переоценить. Если прежде сведения о Кангюе основывались главным образом на сообщениях иностранных хронистов, то теперь исследователи получили возможность изучать историю государства по документам, созданным самими носителями этой культуры. Не меньший интерес вызвали произведения искусства кангюйской эпохи. Среди наиболее ярких экспонатов — уникальная резьба по рогу с изображениями охоты всадника на архаров и сцены борьбы хищника с горным бараном. Эти произведения свидетельствуют о высоком художественном мастерстве древних мастеров и богатстве образного мира степных народов.
«Археология возвращает Кангюю его подлинное место в истории», — отметил ученый, подводя итоги своего выступления. И действительно, археологические комплексы Шошактобе и Культобе, катакомбные могильники, памятники письменности, произведения искусства и новые научные данные открывают перед исследователями мир развитой цивилизации с собственной письменной традицией, сложной религиозной системой, высоким уровнем культуры и широкими международными связями.
Лекция Александра Николаевича стала еще одним напоминанием о том, что история Казахстана хранится не только в летописях и архивах. Иногда она написана на глине, высечена в символах, спрятана под древними холмами и ждет своего часа, чтобы спустя две тысячи лет вновь заговорить с потомками о силе памяти, преемственности поколений и о том, что Великая степь была не окраиной цивилизации, а одним из ее древних центров.