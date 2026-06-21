Кангюй: цивилизация, которая заявила о себе спустя две тысячи лет

По словам Александра Николаевича, значение этих находок трудно переоценить. Если прежде сведения о Кангюе основывались главным образом на сообщениях иностранных хронистов, то теперь исследователи получили возможность изучать историю государства по документам, созданным самими носителями этой культуры. Не меньший интерес вызвали произведения искусства кангюйской эпохи. Среди наиболее ярких экспонатов — уникальная резьба по рогу с изображениями охоты всадника на архаров и сцены борьбы хищника с горным бараном. Эти произведения свидетельствуют о высоком художественном мастерстве древних мастеров и богатстве образного мира степных народов.