Котята дальневосточного леопарда подросли в Новосибирском зоопарке

В зоопарке им. Р. А. Шило заметно подросли трое детенышей дальневосточного леопарда, которые появились на свет 20 апреля, сообщает Om1 Новосибирск. Малыши родились у пары Хилари и Давы и сейчас активно осваивают вольер, много играют и с интересом изучают окружающий мир.
Сотрудники зоопарка поделились свежими фотографиями подросших котят и рассказали, что ветеринары определили пол детенышей: среди них два самца и одна самка. Клички малышам пока не выбрали.
Это не первое потомство этой пары. В 2024 году у Хилари и Давы родилась самка по кличке Хлоя. Она стала первым детенышем дальневосточного леопарда, появившимся на свет в зоопарках России и Европы.
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