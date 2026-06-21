Котята дальневосточного леопарда подросли в Новосибирском зоопарке

В зоопарке им. Р. А. Шило заметно подросли трое детенышей дальневосточного леопарда, которые появились на свет 20 апреля, сообщает Om1 Новосибирск. Малыши родились у пары Хилари и Давы и сейчас активно осваивают вольер, много играют и с интересом изучают окружающий мир.