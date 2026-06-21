В Чувашии выросло производство животноводческой продукции

Производство животноводческой продукции выросло в Чувашии за пять месяцев 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Это отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Так, в сравнении с 2025 годом производство молока на сельскохозяйственных предприятиях выросло на 4%, а в племенных организациях — на 6,2%. Помимо этого, увеличилось поголовье скота. Еще в хозяйствах всех категорий на 3,8% выросло производство яиц.
«Такие впечатляющие результаты в молочном производстве и в птицеводстве объясняются тем, что предприятия при государственной поддержке инвестируют в строительство и модернизацию ферм, закупку нового оборудования и работают над повышением качества стада через улучшение его генетики. Отмечу, что как раз сейчас проходит прием заявок на получение субсидии, направленной на поддержку племенного животноводства. Общий объем распределяемых средств составляет 86 миллионов рублей», — отметил руководитель Минсельхоза Чувашии, координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Макушев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.