В Чувашии выросло производство животноводческой продукции

«Такие впечатляющие результаты в молочном производстве и в птицеводстве объясняются тем, что предприятия при государственной поддержке инвестируют в строительство и модернизацию ферм, закупку нового оборудования и работают над повышением качества стада через улучшение его генетики. Отмечу, что как раз сейчас проходит прием заявок на получение субсидии, направленной на поддержку племенного животноводства. Общий объем распределяемых средств составляет 86 миллионов рублей», — отметил руководитель Минсельхоза Чувашии, координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Макушев.