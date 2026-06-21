Погибшая в ДТП Марьям Мамедова спасла жизни шести человек

Как рассказал родственник погибшей Ниджат Алиев, родители приняли непростое, но благородное решение о посмертном донорстве. Близкие вспомнили, что при жизни Марьям всегда хотела помочь другим и без колебаний согласилась бы на такой шаг. Сердце и другие органы девушки были успешно пересажены шести нуждающимся пациентам, сообщает Caliber.Az.