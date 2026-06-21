Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели нашли потерявшихся детей в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое мальчиков отстали от экскурсионной группы во время посещения национального парка «Красноярские Столбы» и потерялись в лесу. Инцидент произошел 20 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое мальчиков отстали от экскурсионной группы во время посещения национального парка «Красноярские Столбы» и потерялись в лесу. Инцидент произошел 20 июня.

Группа детей в сопровождении взрослых осматривала достопримечательности парка и направлялась к выходу. В районе скалы Дед руководитель заметил отсутствие двух участников экскурсии. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего он обратился за помощью к спасателям.

На поиски детей оперативно выехали сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту возле центрального входа в национальный парк. Вскоре мальчиков удалось обнаружить и благополучно вернуть в состав группы.

После этого экскурсанты без происшествий добрались до выхода из парка.

Спасатели в очередной раз напомнили посетителям «Красноярских Столбов» о необходимости внимательно следить за детьми во время прогулок на природе. По словам специалистов, бдительность взрослых остается главным условием безопасного отдыха.