Спасатели нашли потерявшихся детей в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое мальчиков отстали от экскурсионной группы во время посещения национального парка «Красноярские Столбы» и потерялись в лесу. Инцидент произошел 20 июня.
Группа детей в сопровождении взрослых осматривала достопримечательности парка и направлялась к выходу. В районе скалы Дед руководитель заметил отсутствие двух участников экскурсии. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего он обратился за помощью к спасателям.
На поиски детей оперативно выехали сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту возле центрального входа в национальный парк. Вскоре мальчиков удалось обнаружить и благополучно вернуть в состав группы.
После этого экскурсанты без происшествий добрались до выхода из парка.
Спасатели в очередной раз напомнили посетителям «Красноярских Столбов» о необходимости внимательно следить за детьми во время прогулок на природе. По словам специалистов, бдительность взрослых остается главным условием безопасного отдыха.