Спасатели нашли потерявшихся детей в нацпарке «Красноярские Столбы»

Группа детей в сопровождении взрослых осматривала достопримечательности парка и направлялась к выходу. В районе скалы Дед руководитель заметил отсутствие двух участников экскурсии. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего он обратился за помощью к спасателям.