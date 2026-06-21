Транспортное сообщение по Крымскому мосту восстановлено

Напомним, что проезд для машин был временно закрыт в ночь на воскресенье, в 00:44 по московскому времени. Причины длительной паузы не уточнялись, однако сейчас дорожная обстановка нормализовалась, и автомобилисты могут беспрепятственно пересечь пролив.