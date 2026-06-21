Вратарь Кюрасао Ром установил рекорд ЧМ по сейвам в матче против Эквадора

Абсолютный рекорд чемпионатов мира принадлежит американскому вратарю Тиму Ховарду, который в 2014 году совершил 16 сейвов в игре ⅛ финала против Бельгии, завершившейся поражением США после дополнительного времени. Отдельно подчёркивается, что достижение Рома зафиксировано без учёта овертайма, что выделяет его статистику в самостоятельную категорию.