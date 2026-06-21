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Вратарь Кюрасао Ром установил рекорд ЧМ по сейвам в матче против Эквадора

Исторический рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству отражённых ударов за один матч без учёта дополнительного времени установил голкипер сборной Кюрасао Элой Ром. Достижение зафиксировано во встрече с Эквадором в Канзас-Сити.

Источник: Life.ru

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Кюрасао и Эквадором состоялся в американском Канзас-Сити, штат Миссури. В центре внимания оказалась игра голкипера Элоя Рома, отразившего 15 ударов по своим воротам. Подобный показатель стал лучшим результатом в истории турнира при учёте основного времени встречи.

Абсолютный рекорд чемпионатов мира принадлежит американскому вратарю Тиму Ховарду, который в 2014 году совершил 16 сейвов в игре ⅛ финала против Бельгии, завершившейся поражением США после дополнительного времени. Отдельно подчёркивается, что достижение Рома зафиксировано без учёта овертайма, что выделяет его статистику в самостоятельную категорию.

37-летний вратарь с января 2026 года защищает цвета американского клуба «Майами». На протяжении карьеры он выступал за нидерландские ПСВ, «Витесс» и «Гоу Эхед Иглз», бельгийский «Серкль Брюгге», а также американский «Коламбус».

Ранее историческое очко на чемпионате мира по футболу впервые в своей истории набрала сборная Кюрасао, завершив встречу второго тура группового этапа ЧМ-2026 вничью с Эквадором. Матч прошёл в Канзас-Сити и закончился без забитых мячей — 0:0.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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