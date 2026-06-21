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Ремонт на мосту «777» будут проводить по ночам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске изменили формат ремонта на мосту «777» после обращений горожан, обеспокоенных предстоящими ограничениями движения. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске изменили формат ремонта на мосту «777» после обращений горожан, обеспокоенных предстоящими ограничениями движения. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

По его словам, наиболее сложный этап работ — замена деформационных швов — будет выполняться в ночное время с 21:00 до 6:00. Ремонт планируют вести по полосам, а движение по оставшейся части проезжей части организуют в реверсивном режиме.

Утром работы будут приостанавливать, а ремонтируемые участки закрывать металлическими листами. Это позволит в дневное время открывать движение по всей ширине моста.

При этом четыре раза за весь период ремонта ограничения сохранятся на сутки. Такое решение связано с необходимостью набора прочности бетонными конструкциями деформационных швов.

Ограничения движения через переправу со стороны левого берега начнут действовать с 20 июня. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать осторожность на участке проведения работ.