Аксенов: Топливо на АЗС в Крыму будет отпускаться только госслужбам

В Крыму прекращен отпуск топлива на АЗС как за наличный, так и безналичный расчет, а также по талонам. Оно будет отпускаться только госслужбам. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
16 июня «Татнефть» ввела на всех автозаправках России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Помимо лимита на продажу топлива, также ввели ограничения по оплате — принимаются только наличные.
Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3», отклоняясь от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.