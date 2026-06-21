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Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана

Делегацию Пакистана на переговорах США и Ирана возглавил премьер-министр страны Шариф.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана. Об этом сообщил офис премьер-министра страны.

Пакистанскую делегацию возглавил премьер-министр Шахбаз Шариф. Вместе с ним в Швейцарию прибыл командующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.

По данным офиса главы правительства, они примут участие в переговорах высокого уровня по реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Встреча должна пройти в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье, 21 июня.

Других подробностей о составе участников и повестке переговоров пакистанская сторона пока не привела.

Ранее KP.RU публиковал полный текст меморандума США и Ирана. Документ включает 14 пунктов, в том числе прекращение боевых действий, отказ от угроз силой и дальнейшие переговоры по окончательному соглашению. Отдельно в нем прописаны вопросы Ормузского пролива, санкций и иранской ядерной программы. Стороны должны согласовать финальные договоренности в течение двух месяцев с возможностью продления срока.

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