Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана

Ранее KP.RU публиковал полный текст меморандума США и Ирана. Документ включает 14 пунктов, в том числе прекращение боевых действий, отказ от угроз силой и дальнейшие переговоры по окончательному соглашению. Отдельно в нем прописаны вопросы Ормузского пролива, санкций и иранской ядерной программы. Стороны должны согласовать финальные договоренности в течение двух месяцев с возможностью продления срока.