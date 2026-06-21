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Песок завезли на все пляжи Самары

Разравнивание уже закончили на 1-й очереди, Красной Глинке и у «Можайского». На ул. Советской Армии и в Загородном парке процесс идет.

Источник: НИА Самара

Безопасность: спасатели работают, Роспотребнадзор всё проверил — купаться разрешено!

Спорт: на 1-й очереди открыты 2 футбольные и 2 волейбольные площадки, на 2-й очереди — 12 площадок для волейбола.

Осторожно: на 2-й и 4-й очередях работает техника. Держитесь от нее на безопасном расстоянии.

Вода: +20,4°C.

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