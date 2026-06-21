Родина талантов: В Алтайском крае прошел фестиваль Роберта Рождественского

— В День рождения поэта сегодня, 20 июня, в Косихе, на малой Родине поэта, мы собрались на финальные мероприятия. Поблагодарил и жителей Косихинского района, и всего нашего края, и наших партнеров, в том числе из Союза писателей России, за сотрудничество, за неравнодушие — благодаря вашему энтузиазму у нас в регионе ежегодно проходит такой масштабный замечательный фестиваль. Также вручил губернаторскую премию Рождественского Денису Николаевичу Попову, поэту из Коми, который победил в соответствующем конкурсе. Оказалось, что эта премия имеет большое личное значение для Дениса Николаевича, ведь его мама выросла в Бийске, — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.