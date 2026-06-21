«Присвоить почетные звания: “Народный артист Российской Федерации” Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации”, город Москва», — говорится в тексте указа.
Владимир Конкин получил звание народного артиста России
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.