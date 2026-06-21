Ковернинских пожарных поблагодарили за спасение фермы с коровами и оборудованием

Сотрудники МЧС предотвратили крупный ущерб на молочно-товарной ферме в Ковернинском округе, где произошёл пожар. Инцидент произошёл 5 июня. Благодаря оперативным и слаженным действиям 140-й пожарно-спасательной части удалось спасти более 210 голов крупного рогатого скота и сохранить оборудование стоимостью свыше 7 миллионов рублей.
В адрес Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступило благодарственное письмо от генерального директора предприятия С. В. Кайнова. Руководитель попросил поощрить пожарных за профессионализм, своевременную эвакуацию животных и спасение имущества, обеспечивающего работу всего комплекса.
В МЧС сообщили подробности ЧП: на территории Гавриловского территориального отдела загорелась кровля здания, в котором располагались двор для содержания скота и административно-хозяйственный корпус. Основная задача пожарных была не только потушить огонь, но и предотвратить его распространения на соседние строения.
Совместно с персоналом фермы пожарные провели масштабную эвакуацию животных. Из здания были выведены более 210 коров, в том числе семеро новорождённых телят, которых сотрудники МЧС вынесли на руках. Кроме того, огнеборцам удалось локализовать пламя внутри помещения и отстоять оборудование молочного блока. Около 2:30 ночи 6 июня весь эвакуированный скот был возвращён в помещения. Уже к полудню на ферме восстановили электроснабжение, что позволило возобновить работу доильного оборудования и производственный процесс.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Шахунье полицейских наградили за спасение женщины и ребенка на пожаре.