Ковернинских пожарных поблагодарили за спасение фермы с коровами и оборудованием

Совместно с персоналом фермы пожарные провели масштабную эвакуацию животных. Из здания были выведены более 210 коров, в том числе семеро новорождённых телят, которых сотрудники МЧС вынесли на руках. Кроме того, огнеборцам удалось локализовать пламя внутри помещения и отстоять оборудование молочного блока. Около 2:30 ночи 6 июня весь эвакуированный скот был возвращён в помещения. Уже к полудню на ферме восстановили электроснабжение, что позволило возобновить работу доильного оборудования и производственный процесс.