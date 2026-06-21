SPP: Отказ ЕС от российского газа создаст зависимость от СПГ

Ранее в SPP заявили: отказ от российского газа грозит Словакии многомиллионными убытками, так как это топливо остаётся самым выгодным, а переход на СПГ потребует значительных вложений в инфраструктуру. Напомним, Еврокомиссия намерена остановить импорт российского газа, а Словакия уже подала иск в суд ЕС.