SPP: Отказ ЕС от российского газа создаст зависимость от СПГ

«Исключение одного источника из европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника — от сжиженного газа», — заявили РИА Новости представители SPP.
В компании подчеркнули, что такой подход повышает ценовые риски: СПГ поступает тем, кто готов заплатить больше. Объёмы поставок также становятся менее предсказуемыми.
Ранее в SPP заявили: отказ от российского газа грозит Словакии многомиллионными убытками, так как это топливо остаётся самым выгодным, а переход на СПГ потребует значительных вложений в инфраструктуру. Напомним, Еврокомиссия намерена остановить импорт российского газа, а Словакия уже подала иск в суд ЕС.
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