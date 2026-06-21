Джеки Чан: старт в урочище Бозжыра

Международный масштабный кинопроект реализует казахстанская медиакомпания Salem Entertainment при поддержке Alem Fund. Продюсеры фильма — Эсмонд Рен и Игорь Цай.
С 7 по 12 июня съемочная группа из 35 человек записала первые кадры фильма «Доспехи бога 4: Ультиматум» с участием гонконгского актера Джеки Чана на фоне природных ландшафтов Мангистау. В частности, одной из основных локаций стало урочище Бозжыра.
В прошлом году съемочная группа провела несколько дней в Мангистау: изучала природные ландшафты (урочища Бозжыра, Торыш, Шеркала), инфраструктуру и потенциальные площадки. Голливудцев покорили «марсианские» панорамы, каньоны, пустыни и каспийское побережье — визуальная самобытность, которую сложно воспроизвести в студии или других регионах.
По предварительным данным, в новом фильме Джеки Чан может вновь выполнить один из своих фирменных трюков без каскадеров — и, возможно, прямо на знаковой локации Бозжыра в Мангистау.
Урочище Бозжыра — один из самых впечатляющих природных объектов Казахстана. Это часть плато Устюрт. Урочище привлекает туристов своими белоснежными меловыми скалами, создающими эффект внеземных ландшафтов. Самый узнаваемый объект урочища — «Зубы Бозжыра» — две высокие скалы, напоминающие гигантские клыки.
Выбор Мангистау как потенциальной съемочной площадки стал значимым событием для киноиндустрии Казахстана, что в свою очередь усилит туристический интерес к региону. Фильм продолжит историю героя Джеки Чана по прозвищу Азиатский ястреб. Персонаж окажется втянут в опасную охоту за древним артефактом под названием Тумар, за который назначена награда свыше 20 миллионов долларов.
Производство фильма будет проходить на территории Казахстана и Азербайджана. Джеки Чан лично выбрал постановщика боевых сцен и режиссера будущей картины — им стал Роберт Кун, известный каскадер и специалист по экшен-постановкам. Он известен по работе над такими картинами, как «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром».
«Мангистау — это готовый сет для эпического экшена. Это идеально для экшена с трюками Джеки Чана», — отметил Роберт Кун.
«Это мой первый проект с казахстанскими партнерами, но точно не последний. Скоро мы анонсируем гораздо больше всего. Я никогда раньше не снимал там фильмы, и это открывает множество новых визуальных и творческих идей, которые мы сможем показать зрителям», — отметил легендарный гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств Джеки Чан.
Как стало известно, в работе над экшеном «Доспехи Бога 4: Ультиматум» принимает участие студия визуальных эффектов и анимации CGF.
«Джеки Чан для меня является ориентиром, как надо относиться к своему делу: нескончаемый энтузиазм, быстрота принятия решений, смекалка, использование подручных средств, нестандартные подходы, стремление к совершенству в результатах. И это потрясающе, когда так много людей по всему миру разделяют твои чувства. Работать с кумиром детства — сбывшаяся мечта! А для CGF это еще и шанс стать частью легендарной франшизы, которую знают и любят во всем мире», — рассказал VFX-супервайзер Павел Безбородов. «Благодаря сотрудничеству со студией CGF, которое началось более десяти лет назад, мы смогли выйти на новый уровень в сфере компьютерной графики. Важной вехой для нас стал фильм “Он — Дракон”, который не только продемонстрировал возможности наших команд, но и стал отправной точкой для масштабного сотрудничества с китайскими партнерами. Сегодня это партнерство продолжается и развивается в рамках таких крупных международных проектов, как “Доспехи Бога 4: Ультиматум”», — отметил продюсер Игорь Цай.
Съемочный график рассчитан на 2026 год. Завершить производство планируется до конца года. Мировая премьера «Доспехов бога 4: Ультиматум» запланирована на второй квартал 2027 года. Часть съемок пройдет в казахстанском городе Каскелене, где уже началось строительство современных кинопавильонов. Общий бюджет проекта составляет 50 миллионов долларов.
Проект — это часть стратегии по привлечению иностранных съемок в РК (tax rebate до 30%). Фанаты ждут: Джеки Чан в 63 года все еще выполняет трюки сам.
Стоит подчеркнуть, что участие Казахстана в крупном международном кинопроизводстве рассматривается как значимое событие для отечественной киноиндустрии и как инструмент продвижения внутреннего туризма.
Руководство Мангистауской области ожидает, что появление уникальных природных и исторических достопримечательностей Мангистау в кадре повысит узнаваемость территории у массовой международной аудитории, что в свою очередь будет работать на инвестиционную привлекательность и имидж региона и страны. Таким образом, Мангистау может попасть в глобальный кинохит с Джеки Чаном.