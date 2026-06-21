Джеки Чан: старт в урочище Бозжыра

«Джеки Чан для меня является ориентиром, как надо относиться к своему делу: нескончаемый энтузиазм, быстрота принятия решений, смекалка, использование подручных средств, нестандартные подходы, стремление к совершенству в результатах. И это потрясающе, когда так много людей по всему миру разделяют твои чувства. Работать с кумиром детства — сбывшаяся мечта! А для CGF это еще и шанс стать частью легендарной франшизы, которую знают и любят во всем мире», — рассказал VFX-супервайзер Павел Безбородов. «Благодаря сотрудничеству со студией CGF, которое началось более десяти лет назад, мы смогли выйти на новый уровень в сфере компьютерной графики. Важной вехой для нас стал фильм “Он — Дракон”, который не только продемонстрировал возможности наших команд, но и стал отправной точкой для масштабного сотрудничества с китайскими партнерами. Сегодня это партнерство продолжается и развивается в рамках таких крупных международных проектов, как “Доспехи Бога 4: Ультиматум”», — отметил продюсер Игорь Цай.