Режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области 21 июня

В Нижегородской области ввели режим опасности по БПЛА. Соответствующее СМС-оповещение жители региона получили около десяти часов утра.
Угроза атаки БПЛА объявлена утром 21 июня. Граждан просят соблюдать спокойствие.
Ранее мы писали, что вчера в регионе также действовал режим беспилотной опасности. Также наблюдались задержки рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода.
Напомним, что рухнувший БПЛА нашли в 800 метрах от населенного пункта в Перевозском округе.
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