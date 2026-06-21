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Режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области 21 июня

Он начал действовать около десяти часов утра.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области ввели режим опасности по БПЛА. Соответствующее СМС-оповещение жители региона получили около десяти часов утра.

Угроза атаки БПЛА объявлена утром 21 июня. Граждан просят соблюдать спокойствие.

Ранее мы писали, что вчера в регионе также действовал режим беспилотной опасности. Также наблюдались задержки рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Напомним, что рухнувший БПЛА нашли в 800 метрах от населенного пункта в Перевозском округе.

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