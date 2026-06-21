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В Мексике воспротивились проведению чемпионата мира по футболу

Жители Мексики выступили против проведения чемпионата мира по футболу на территории страны из-за пропавших без вести людей.

Жители Мексики выступили против проведения чемпионата мира по футболу на территории страны из-за пропавших без вести людей. Об этом сообщила лидер поисковой организации Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

Лечуга выразила мнение, что проведение мероприятия является излишним и неуместным для страны, учитывая существующе социальные проблемы. Она подчеркнула, что имеющиеся в стране ресурсы могли бы быть более эффективно направлены на ускорение поиска пропавших граждан.

Лидер Lirios Buscadores Izcalli рассказала, что ее сын также пропал без вести в 2025 году.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Мексике дочь петербургской пианистки передали органам опеки.

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