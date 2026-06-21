Колледж в Стерлитамаке оснастили современной мебелью

«Мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта “Семья”. Новая мебель — это не просто обновление интерьера. Это инвестиции в будущее наших студентов: комфортная среда помогает раскрыть талант, а коворкинг‑зоны учат работать в команде. Мы хотим, чтобы колледж стал местом, куда студенты приходят не только учиться, но и творить, общаться, расти как личности», — отметил директор колледжа Павел Руденко.