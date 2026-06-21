Колледж в Стерлитамаке оснастили современной мебелью

Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, расположенный в Стерлитамаке, оснастили новой мебелью. Учебное заведение получило поддержку по нацпроекту «Семья», сообщили в учреждении.
Колледж получил парты и стулья. Также учебное заведение оснастили элементами для коворкинг‑зон, где студенты смогут обсуждать проекты, проводить репетиции и готовиться к мероприятиям. Пространства с гибкой планировкой помогают организовывать импровизированные выставки, мини‑концерты, мастер‑классы.
«Мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта “Семья”. Новая мебель — это не просто обновление интерьера. Это инвестиции в будущее наших студентов: комфортная среда помогает раскрыть талант, а коворкинг‑зоны учат работать в команде. Мы хотим, чтобы колледж стал местом, куда студенты приходят не только учиться, но и творить, общаться, расти как личности», — отметил директор колледжа Павел Руденко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.