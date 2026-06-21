Доктор Мясников объяснил, почему не стоит сдавать клеща на анализ

После укуса врач советует осмотреть себя, принять душ и внимательно следить за состоянием. Для профилактики укусов клещей при поездках на природу рекомендуется носить закрытую одежду и головной убор. Также важно помнить, что клещи не прыгают с деревьев и не живут на них.