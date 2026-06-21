Доктор Мясников объяснил, почему не стоит сдавать клеща на анализ

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников объяснил, почему не стоит относить клеща на анализ и почему такой результат не показывает точно, заразился ли человек.
По словам специалиста, наличие боррелиоза у клеща не означает, что инфекция передалась человеку. При этом отрицательный анализ также не гарантирует полной безопасности. Мясников отметил, что причиной может быть ошибка исследования или незамеченный второй клещ.
«Все международные организации твердят: перестаньте носить клеща на анализ. Если анализ содержит клещ-боррелиоз, это не значит, что он у вас», — рассказал Александр Мясников в интервью «Вести».
После укуса врач советует осмотреть себя, принять душ и внимательно следить за состоянием. Для профилактики укусов клещей при поездках на природу рекомендуется носить закрытую одежду и головной убор. Также важно помнить, что клещи не прыгают с деревьев и не живут на них.
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